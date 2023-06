Black out elettrici Sale la protesta

Valeriano senza energia elettrica per due volte in pochi giorni. "Quali sono i lavori che portano all’interruzione del servizio per così tante ore e in poco tempo"? Lo chiedono gli abitanti che la prima volta, pochi giorni fa, non avevano letto l’informazione e l’hanno saputo all’ultimo momento, rimanendo un po’ spiazzati. Poi è accaduto nuovamente la settimana scorsa. Sugli avvisi si avvertiva che il distacco energetico riguardava tutta la mattina e parte del pomeriggio."Siamo Consapevoli che i lavori devono essere fatti – hanno detto – e che contribuiranno a migliorare la vivibilità della frazione,ma non capiamo la motivazione del distacco della corrente per lungo tempo con black out di 7 ore. C’è anche un alimentari che ha cibi deperibili e che per ben due volte ha dovuto noleggiare un generatore per non rischiare con i prodotti". Ora chiedono spiegazioni e celerità negli interventi.