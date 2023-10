Biomasse, il progetto è sparito: "Affossato dopo l’approvazione"

Il progetto è rimasto nel cassetto dopo aver fatto il giro delle amministrazioni comunali e delle commissioni regionali. E adesso di fronte alla foresta di tronchi che già a ottobre sta inghiottendo spiagge e sponde del fiume Magra inevitabilmente torna a galla la grande incompiuta. Tutto si è però fermato al canonico "vi faremo sapere" e così del piano che avrebbe potuto essere inserito nell’ambito dei finnziamenti del Pnrr non si è più saputo nulla. L’idea proposta dall’ente Parco di Montemarcello Magra Vara appoggiata dalla cooperativa di Comunità Terre del Magra consisteva nell’adozione del sistema biomasse per l’abbruciamento del legname ottenendo così lo scopo di creare energia alternativa attraverso la legna recuperata dopo le mareggiate e fiumane, ma anche lungo i canali, reticoli, la collina e il fiume. La gestione sarebbe stata affidata a cooperative impegnate nella costante raccolta del materiale ligneo mentre la "stufa" fornita da una società specializzata nel settore sarebbe stata collegata con gli edifici pubblici del Comune di Ameglia consentendone l’alimentazione elettrica. Ma il progetto biomasse che ha fatto il giro di tutti gli uffici è stato poi parcheggiato in qualche cassetto.

Tra i promotori dell’intervento Pietro Tedeschi, al tempo presidente e poi commissario straordinario del Parco di Montemarcello Magra Vara. "Voglio ricordare – spiega Tedeschi – che tre anni fa abbiamo presentato il progetto di manutenzione dei fiumi e la gestione biomasse del territorio. Oltre all’amministrazione dell’epoca del Comune di Ameglia che si disse interessato venne approvato dalla quarta commissione ambiente della Regione Liguria e sostenuto anche da diversi partiti perchè pienamente coerente con il finanziamento del Pnrr. Però è stato affossato e sparito così ci ritroveremo tra qualche mese a chiedere un contributo a Regione Liguria per rimuovere la legna e iniziare la stagione balneare. Il solito copione che però non risolverà mai il problema di fondo". Da qualche giorno il mare sta scaricando sul litorale una quantità enorme di materiale. Purtroppo tanto materiale sta ancora girando al largo, costituendo per altro anche un pericolo per le imbarcazioni.

Massimo Merluzzi