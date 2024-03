Veleni sul biodigestore. Comitati tagliati fuori dall’avvio del cantiere

Vezzano Ligure, 4 marzo 2024 – Il cordone di forze dell’ordine e di vigilanza privata è stato schierato nella zona di Saliceti, sul confine dei Comuni di Vezzano Ligure e Santo Stefano Magra, a scopo precauzionale, temendo forse le contestazioni dei comitati da anni contrari alla costruzione dell’impianto biodigestore che ha iniziato ufficialmente il percorso sabato mattina.

All’ingresso dell’area dove sorgerà l’impianto realizzato da Re.Cos, si sono presentati alcuni rappresentanti delle associazioni ambientali: avrebbero voluto incontrare i vertici di Regione, Provincia e delle società interessate al progetto ma non ci sono riusciti.

Tra questi anche Giovanni Rolando rappresentante del gruppo di volontariato per la tutela di Ponzano e dintorni che però non è riuscito a avere la possibilità di un confronto con nessuno.

"Il sopralluogo era a porte chiuse – spiega Rolando – con il divieto di accesso che mi ha reso possibile formulare tre semplici domande ai convenuti che un gruppo di cittadini mi ha chiesto di porre nelle vesti di rappresentante del Comitato per la tutela ambientale. I quesiti erano questi. Chi risponderà dei danni causati ad aria, salute, acque e suolo ? La svalutazione degli immobili che già si sta prospettando solo per un progetto in essere, graverà solo sui proprietari e nessuno li risarcirà ? Perchè non sono state ascoltate le contrapposizioni formulate da tecnici che fortemente sconsigliavano il posizionamento di un biodigestore in area depressionaria , esondabile e circondata da colline ?"

Il via ai lavori ha trovato pronta la polemica del segretario regionale del Partito Democratico e consigliere regionale di opposizione. "Sarà il muro di Anac – ha spiegato Davide Natale – a fermare il treno lanciato da Toti, Giampedrone e Peracchini oppure sarà l’impossibilità di obbligare i Comuni a conferire i rifiuti a Saliceti a farlo deragliare alla prima curva, ovvero al primo anno di servizio? A chi ci governa non interessa intanto non pagano loro. Sappiamo quali rifiuti arriveranno a Saliceti? È stata fatta un’indagine di mercato?

Assolutamente no, solo propaganda, intanto a pagarne le conseguenze di queste scelte non saranno Toti e Giampedrone ma saranno i cittadini e la società che realizzerà e gestirà l’impianto. Per risolvere veramente i problemi del ciclo dei rifiuti sarebbe sufficiente che il governatore Giovanni Toti e l’assessore Giacomo Raul Giampedrone uscissero dalla bolla della propaganda e parlassero di cose concrete".