Biodigestore, stop al silenzio. Nuovi consensi per l’impianto. Anche ’Azione’ è favorevole

E’ terminato il silenzio che ha accompagnato le tante fasi e i tentativi di blocco del progetto di realizzazione dell’impianto biodigestore dei rifiuti previsto a Saliceti, zona al confine tra i Comuni di Santo Stefano Magra e Vezzano Ligure. Alcuni partiti che dal maggio 2018 hanno seguito il confronto e la nascita dei gruppi di protesta, pur senza esprimere posizioni nette, hanno adesso promosso la progettazione. Ora che tutti gli ostacoli al possibile freno del piano di investimento presentato dalla società Recos supportato successivamente da 40 milioni di euro ottenuti dal Pnrr, sono stati superati grazie anche alle sentenze di Tar e Consiglio di Stato le operazioni possono iniziare. Incassando nel frattempo anche il favore del partito Azione che attraverso il segretario provinciale Laura Porcile (nella foto) ha espresso il favore al realizzazione dell’impianto. "Ritengo sia impossibile essere contro - ha spiegato - perchè l’impianto consentirà di riciclare la frazione umida dei rifiuti, producendo biogas in modo ottimizzato, grazie a tutti i controlli, che si tramuterà in una riduzione dei costi per tutti gli utenti. Il biodigestore non è pericoloso, inoltre la Co2 prodotta insieme con il biometano può essere separata e a sua volta riutilizzata in modo da azzerare l’impatto sull’ecosistema circostante. Inoltre sulle coperture della struttura potranno essere installati pannelli fotovoltaici per la produzione di ulteriore energia green. Infine insieme con i lavori per l’impianto biodigestore dei rifiuti può essere migliorata la viabilità circostante. Si tratta insomma di una opportunità da sfruttare al meglio".

Intanto il consigliere di opposizione Luciano Mondini del gruppo Salute e Ambiente ha proposto l’installazione di sensori per monitorare l’inquinamento nel territorio convocando la commissione comunale dedicata all’ambiente. "A breve - ha spiegato - potrebbe iniziare la irreversibile costruzione del biodigestore. Dalle mappe odorigene simulate da Recos risulta molto elevato il rischio di esposizione a valori superiori rispetto ad una unità odorigena fino alla zona abitata limitrofa al borgo storico; la attuale rete di monitoraggio aria dell’Arpal è costituita da una sola centralina presente sul territorio comunale, in posizione limitrofa al centro di raccolta rifiuti Vedicella, e fornisce l’andamento temporale esclusivamente dei soli gas di scarico da traffico stradale. Occorre collaborare con gli attori preposti, in modo da realizzare i presupposti necessari per la effettiva realizzazione di una rete con sensoristica IoT in aggiunta alla rete Arpal esistente, in grado di monitorare tutte le componenti di inquinamento ambientale su tutto il nostro territorio comunale".

m.m.