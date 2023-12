Biodigestore, Natale all’attacco: "L’Autorità nazionale anticorruzione non ha chiuso il procedimento"

L’ultimo dubbio è stato spazzato via dalla sentenza del Tar del Lazio che qualche settimana fa ha così messo in fila tutti i pareri favorevoli sul progetto di realizzazione dell’impianto biodigestore dei rifiuti di Saliceti. Anche l’ultimo ricorso presentato dal Comune di Santo Stefano Magra è stato infatti respinto e così, nel 2024, potranno iniziare gli interventi nella zona di Saliceti supportati, oltre che dall’investimento di Re.Cos, anche da 40 milioni di euro arrivati dal Pnrr. Un’area che tra poco sarà trasformata in un grande cantiere per portare a termine il contestatissimo progetto.

Ma l’avvicinamento alla partenza dei lavori è senza più ostacoli? Secondo Davide Natale consigliere regionale del Partito Democratico le cose non sarebbero così certe alla luce della recente posizione assunta dal Consiglio di Stato e dal ricorso ancora pendente all’Autorità Nazionale anticorruzione alla quale si sono rivolti i comitati che sta analizzando l’appalto.

"Il biodigestore di Saliceti - spiega Davide Natale - va incontro a un futuro incerto e così i cittadini, che rischiano di dover subire gli effetti economici di un progetto impantanato. Spetta infatti al Governo e non alle Regioni definire gli impianti minimi, come individuati da Arera, sia per quanto riguarda i flussi di rifiuti conferiti che le tariffe. Quindi occorre capirne le capacità, valutarne le tariffe, le disponibilità e l’andamento del mercato. Lo ha chiarito nei primi giorni di dicembre il Consiglio di Stato ed è qualcosa che ribalta il quadro pensato dalla Regione Liguria per l’impianto della Val di Magra, a cui la giunta Toti aveva attribuito una capacità molto sovrastimata rispetto alla produzione della provincia spezzina, assegnandovi anche i rifiuti del Tigullio e di alcuni comuni della Città metropolitana di Genova".

Il consigliere di opposizione in Regione Liguria ha quindi presentato una interrogazione per capire dalla giunta Toti quali ripercussioni ci saranno sul progetto. "Il rischio - conclude Davide Natale - è quello di creare una cattedrale nel deserto con costi altissimi che saranno pagati, direttamente e indirettamente, dai cittadini. Inoltre non si è ancora chiuso il procedimento dell’Autorità nazionale anticorruzione che sta analizzando l’appalto. Pare siano state richieste ulteriori documentazioni che illustrino come si è arrivati all’autorizzazione del progetto da 60 mila tonnellate di rifiuto partendo invece dalla gara per realizzarne uno da poco più di 20 mila tonnellate".

Massimo Merluzzi