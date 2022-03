Biodigestore, la lotta prosegue Assemblea oggi alla Vaccari

La vittoria al Tribunale amministrativo è soltanto il primo tempo di una partita che non è affatto finita anche se si è messa su un piano decisamente favorevole. Lo sanno bene le amministrazioni comunali di Santo Stefano Magra e Vezzano Ligure che si sono opposte al progetto di realizzazione dell’impianto biodigestore anaerobico dei rifiuti previsto nell’area di Saliceti così come i comitati composti dai cittadini e da associazioni ambientali che da tre anni si stanno battendo contro il piano proposto da Re.Cos, partecipata Iren, con l’assenso di Regione Liguria e Provincia della Spezia che hanno modificato la collocazione spostandola da Boscalino nel Comune di Arcola a Saliceti. Cosa accadrà nei prossimi mesi ? Da questa domanda è partita l’idea e la necessità di un confronto organizzato dal comitato Vivere Bene La Macchia in programma oggi pomeriggio alle 17 alla sala ex calibratura della ceramica Vaccari di Ponzano. L’iniziativa che si avvale della collaborazione dell’amministrazione comunale santostefanese sarà coordinata dalla presidente del comitato Carla Bertolotti e vedrà la partecipazione dei protagonisti della vicenda: i sindaci Paola Sisti e Massimo Bertoni rispettivamente di Santo Stefano Magra e Vezzano Ligure, l’avvocato spezzino Piera Sommovigo e il giurista ambientale Marco Grondacci che hanno curato il ricorso al Tar e i rappresentanti dei vari comitati. L’iniziativa vuole fare il punto della situazione e tracciare i possibili scenari che si apriranno alla luce del ricorso al Consiglio di Stato annunciato sia da Regione Liguria che dalla società Re.Cos. Ma intanto il Comitato Sarzana che Botta, ha già alzato gli scudi invitando i consiglieri provinciali e soprattutto regionali a prendere posizione contro la Regione Liguria che ha già inserito l’impianto biodigestore nella nuova pianificazione regionale 2021-2026 quindi ritenendolo un percorso necessario. Per questo i rappresentanti del Comitato hanno chiesto ai consiglieri di opporsi alla strategia visto che sia il ricorso al Consiglio di Stato che l’inserimento nella pianificazione regionale sono subordinati all’approvazione del consiglio regionale. L’incontro di oggi pomeriggio è pubblico nel rispetto del dispositvo sanitario e per accedere alla sala è necessario il green pass.

m.m.