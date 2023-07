Biodigestore a Santo Stefano Magra: il consiglio discute i ricorsi al Tar Il consiglio comunale di Santo Stefano Magra si riunisce mercoledì per discutere sui ricorsi ancora aperti al Tar del Lazio, in particolare su quello relativo al finanziamento da 40 milioni di euro per il progetto di realizzazione dell'impianto biodigestore dei rifiuti. Il consigliere di opposizione Luciano Mondini chiede spiegazioni sull'avanzamento del ricorso.