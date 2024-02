Biodigestore a Saliceti. Iniziano i lavori

Il conto alla rovescia per l’avvio delle grandi manovre nell’area abbandonata di Saliceti è iniziato. Il progetto di realizzazione dell’impianto Biodigestore dei rifiuti è ormai pronto a essere tradotto in operatività aprendo il cantiere che realizzerà una delle opere più discusse e contrastate degli ultimi anni in Provincia e la partenza è davvero questione di ore. L’iter iniziato nel 2018 con l’annuncio da parte della società Re.Cos, partecipata Iren, dell’intenzione di trasferire da Boscalino, nel Comune di Arcola, a Saliceti territorio al confine tra Vezzano Ligure e Santo Stefano Magra, l’impianto anaerobico di trattamento dei rifiuti ha superato tutti gli ostacoli.

Ultimo dei quali il ricorso al Tar del Lazio presentato dal Comune di Santo Stefano Magra per bloccare il finanziamento di 40 milioni di euro in arrivo dal Pnrr per contribuire alla realizzazione dell’infrastruttura. In questi giorni l’area di Saliceti è in fase di allestimento e dopo il posizionamento dell’apposita cartellonistica e della recinzione si attende la consegna ufficiale dei lavori e l’apertura delle operazioni di cantiere. Un passaggio, già segnato anche nell’agenda degli uffici regionali, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Lo stesso assessore regionale all’Ambiente, Giacomo Giampedrone, due settimane fa in consiglio regionale nell’ambito di un’interrogazione del consigliere Davide Natale, aveva riferito che "l’inizio della cantierizzazione dell’opera è previsto per la fine del mese in corso".

Al più tardi si arriverà ai primi giorni di marzo, ma ormai il dado è tratto.