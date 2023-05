Biodigestore, torna la protesta: "L’incendio all’impianto di Tmb un forte campanello di allarme"

Santo Stefano Magra (La Spezia), 1 maggio 2023 – La protesta ritorna in strada. Dopo le lenzuolate degli anni scorsi che hanno tappezzato rotatorie e territorio di Santo Stefano Magra per protestare contro la realizzazione di un biodigestore a Saliceti, il comitato "No Biodigestore" ha nuovamente alzato lo scudo tornando a esprimere con slogan e striscioni tutta la propria preoccupazione.

In questo caso legata al principio di incendio che si è sviluppato il 23 aprile nell’impianto Tmb già da anni in funzione a Saliceti, proprio di fianco dell’area dove la società Re.Cos costruirà il biodigestore anaerobico dei rifiuti.

Un incendio prontamente domato dal personale e dai vigili del fuoco che non ha causato danni ma che ha, in tutti i sensi, riacceso la protesta. Gli attivisti infatti hanno ricordato come l’evento non sia un caso isolato ma che si tratti invece del terzo scoppiato all’impianto.

Per questo i nuovi striscioni che sono apparsi nei giorni scorsi a Santo Stefano Magra hanno espresso la preoccupazione e i rischi in caso di incendio. Un tema delicato che peraltro era già stato sollevato dai comitati impegnati contro la realizzazione di un impianto che ha ottenuto i permessi, superato al Consiglio di Stato l’ostacolo rappresentato dalla sentenza del Tar della Liguria e ottenuto 40 milioni di finanziamento dal Pnrr.

Oltre al fuoco i Comitati hanno ricordato che a fine 2020 all’interno del Tmb di Saliceti erano transitati rifiuti radioattivi non intercettati all’ingresso. Quali rischi dunque si sarebbero corsi se fossero andati a fuoco ? Dopo il nuovo principio di incendio anche il Comitato Sarzana che Botta ! è tornato sul tema.

"Il rischio di incendi - spiega il Comitato - lo avevamo denunciato fin dalla partecipazione all’inchiesta pubblica sulla valutazione di impatto ambientale nell’estate 2019. In quell’occasione evidenziammo la follia di costruire un biodigestore proprio di fianco a un impianto andato a fuoco nel 2013. Pensiamo inoltre che la Germania sta rinunciando ai biodigestori proprio per l’allarmante mappa di incidenti. Ma a Saliceti la società Re.Cos si è affettata a ridimensionare l’accaduto attribuendo la possibile causa a bombolette spray oppure a razzi per imbarcazioni che non devono essere smaltiti nei rifiuti".

m.m.