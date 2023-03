"Bilancio realistico e coraggioso" Il sindaco fa il punto sulle scelte

Tanti interventi sul territorio mettendo a frutto una pioggia di milioni arrivata nel Comune di Luni grazie a fondi regionali e del Pnrr. Un elenco di opere che vanno dal completamento della messa in sicurezza del Parmignola, alle sistemazione delle frane fino alla riqualificazione delle scuole e la progettazione di una rotatoria stradale in una zona particolarmente insidiosa per gli automobilisti. Nell’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 il sindaco Alessandro Silvestri non ha escluso neppure un occhio a future assunzioni.

Temi che non hanno però convinto l’opposizione che ha espresso voto contrario. "Nel bilancio previsionale – ha motivato Insieme per Luni – sono state stanziate risorse provenienti principalmente da fondi regionali e statali mentre quelle proprie risultano tutte dedicate al mantenimento dell’ordinaria amministrazione. Non si destinano infatti risorse alla sorveglianza e al presidio e non viene contemplata la possibilità di rafforzare la presenza sul territorio di agenti della polizia municipale che svolgono un operato fondamentale per la nostra comunità. Noi di Insieme per Luni con gli altri consiglieri di minoranza di Fratelli d’Italia e Gruppo misto, siamo amareggiati da questa situazione, nella quale ogni iniziativa viene ostacolata dalla carenza gestionale, sia programmatica sia amministrativa, riscontrabile dalla lettura dei documenti, dalla verifica degli strumenti e dalle stesse risposte avute dalla giunta".

Una versione ribaltata dal sindaco che ha definito il bilancio approvato realistico e coraggioso: "Non abbiamo promesso cose che non sarebbero alla nostra portata ma al tempo stesso è un prospetto di coraggio perchè non si sottrae a una visione futura che poi è il compito di chi amministra. I finanziamenti regionali sono il frutto della progettazione dei nostri uffici premiata dalla Regione Liguria. Abbiamo ricevuto importanti finanziamenti perchè ci siamo fatti trovare pronti con le idee e i piani destinati al miglioramento del nostro territorio. Inoltre stiamo attendendo con fiducia anche la risposta al progetto di riqualificazione della sede della Protezione Civile".

