Bilancio Call Srl chiuso con utile di 42mila euro

Un piano di rateizzo in 120 rate per saldare il pagamento dell’Imu arretrata che ancora non è stata versata, anche se nel frattempo i revisori hanno chiesto l’annullamento delle sanzioni. E’ stata regolarmente pagata la tassa dell’anno 2023. Approvato il bilancio d’esercizio 2023 del Calll srl, il centro agroalimentare Levante Ligure e Lunigiana, con utile al netto delle imposte pari a 42 mila186 euro. Un risultato che l’amministratore unico Andrea Cargiolli (nella foto) ha ritenuto soddisfacente nel rispetto degli obiettivi societari previsti dalla convenzione per la gestione del servizio pubblico del mercato ortofrutticolo all’ingrosso stipulato con il Comune di Sarzana. La liquidità consente dunque di onorare gli impegni a lungo termine. "Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria - spiega l’amministratore Andrea Cargiolli - a breve verrà realizzato un nuovo manto di asfalto per un investimento di circa 15 mila euro. I lavori di manutenzione da realizzare sono diversi perchè occorre intervenire anche sulla coperture per questo stiamo portando a termine un piano industriale e finanziario sui prossimi 5 anni per determinare le risorse finanziarie necessarie".