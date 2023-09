Bike Festival Tutti in sella a Beverino e Pasta Party

Un raduno non competitivo con l’obiettivo di vivere insieme una giornata all’insegna della mountain bike e della natura che terminerà con un ‘Pasta Party’ accompagnati dalla musica di New Generation Sound. É il ‘Beverino Bike Festival’, giunto alla seconda edizione, in programma domenica 17 settembre con partenza alle 9 dal centro polivalente di Beverino (via Val IV Zona). Tre i percorsi disponibili: quello bianco di 12 chilometri con dislivello di 300 metri adatto a tutti con difficoltà facile, l’azzurro di 35 chilometri con dislivello di 900 metri, offre una sfida di livello intermedio ed, infine, il percorso arancione di 55 chilometri con dislivello di 1600 metri, adatto solo agli esperti. Sono ammesse tutte le tipologie di biciclette, anche a pedalata assistita, ed obbligatorio il caschetto. "Oltre ad essere un appuntamento per vivere insieme una giornata immersi nella splendida natura di Beverino e della Val di Vara – afferma il sindaco Marco Cosini, dato il suo spirito, è un’ottima occasione per promuovere il nostro territorio, i suoi splendidi borghi e le sue eccellenze". Per i partecipanti al Beverino Bike Festival è previsto un ‘pacco gara’, che contiene al suo interno, oltre a prodotti tecnici, anche farina, miele, patate, pesto e marmellate di produzione locale. " La prima edizione, lo scorso anno, aveva raccolto un ottimo successo di partecipanti – dichiara l’assessore Paolo Ferrari – e le iscrizioni che stiamo raccogliendo ci indicano numeri in aumento rispetto al 2022. Lo spirito di questo evento è quello di un raduno non competitivo; non è una gara, non ci sono classifiche, né premi, né vincitori". Lungo i percorsi saranno presenti alcuni punti ristoro e pure un punto selfie, oltre agli operatori della Pubblica assistenza e della Protezione civile. Le iscrizioni per partecipare alla seconda edizione del ‘Beverino Bike Festival’ si chiudono il 15 settembre. Il regolamento e tutte le informazioni per iscriversi sono presenti sul sito www.beverinobikefestival.it e sui canali social del Beverino Bike Festival.

m. magi