"Biciclette rubate nel giardino condominiale di Romito: appello dei residenti per il ritrovamento"

Sono state rubate quattro biciclette dalle rastrelliere del giardino condominiale dei palazzi di Romito. E’ successo la scorsa settimana: si tratta di tre biciclettine da bambini e una da adulto pieghevole. I residenti del condominio lanciano un appello: se qualcuno vedesse delle bici abbandonate nelle vicinanze del quartiere è pregato di avvertire. Non hanno un gran valore economico ma erano funzionanti, la speranza è che qualcuno le abbia prese in ’prestito’ per poi abbandonarle da qualche parte e così potranno essere restituite ai proprietari, soprattutto ai piccini che cercano le loro biciclettine.