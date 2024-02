"Bicicletta che passione! Presentazione del libro di Pino Marchini sulla storia della società sportiva Unione Sportiva Luni di Castelnuovo Magra"

Oggi alle 17 il libro di Pino Marchini “Bicicletta che passione!” sarà presentato in un incontro pubblico nei locali della biblioteca Martinetti di Sarzana, introduce Carmen Claps. Giuseppe ’Pino’ Marchini racconta Castelnuovo Magra con una nuova ricerca dedicata, questa volta, ad una società sportiva che ha dato lustro al paese per tanti anni. Lo sport, soprattutto quello praticato dai più giovani, riveste una grande importanza anche sociale ed educativa e l’Unione Sportiva Luni, si apprende leggendo queste pagine, non è stata solo una “stagione” rivelatrice di elementi capaci e talentuosi, ma ha anche dimostrato senza dubbio di saper trasmettere anche modelli di vita e pratiche di comportamento virtuose, sia a coloro più direttamente coinvolti sia a quanti, tantissimi, seguivano quello sport solo da spettatori.