Biblioteca, trasloco nella nuova sede

L’area verde del pozzo nei giardini di via Valentini si avvia a diventare il nuovo polo culturale del comune di Arcola, con un ampio spazio che ospiterà, durante la bella stagione, presentazioni all’aperto, incontri di lettura e campus estivi per i bambini. Nell’edificio adiacente alla palazzina che ospita la Mondoteca, si insedierà la biblioteca Rina Pellegri: sono in corso le attività di trasloco a seguito dell’autorizzazione della Soprintendenza. Per questo da oggi a sabato 11 marzo compreso, la biblioteca resterà chiusa al pubblico. La riapertura nei nuovi spazi lunedi 13 marzo; confermati gli orari: dal lunedi al sabato (dalle 9 alle 12) e il lunedi e mercoledi pomeriggio dalle 15 alle 18. Nuovo numero telefonico per raggiungere la biblioteca è lo 018 71740300. Durante le attività di trasloco resterà ancora attivo il vecchio numero 0187 1745820.