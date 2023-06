Benvenuto Vermentino! Dibattiti e degustazioni

Due giornate di grande traffico nel borgo. Sarà un via vai di turisti, visitatori e espositori in quella che è diventata una festa di promozione del prezioso e sempre più conosciuto vino della colline del sole oltre che dell’olio e dei prodotti di qualità. Ritorna "Benvenuto Vermentino" ideato dal Comune di Castelnuovo Magra in programma oggi, sabato, e domani in una due giorni caratterizzata da degustazioni e dibattiti che avranno come filo conduttore il vino e il suo sviluppo anche a livello imprenditoriale e occupazionale. Un fine settimana di festa che preannuncia l’arrivo di migliaia di visitatori e per contribuire a ospitare i tanti produttori anche i residenti metteranno a disposizione gli atri dei palazzi e i fondi per realizzare cantine, locali per degustazioni e di esposizione. Per consentire l’arrivo nel borgo in tranquillità evitando le code alla ricerca dei pochi parcheggi disposizione il Comune metterà a disposizione un bus navetta gratuito in partenza dal centro commerciale La Miniera. Oggi, sabato, il servizio sarà attivo dalle 17.30 a mezzanotte mentre domenica dalle 11 alle 15 e nel pomeriggio dalle 17.30 sempre a mezzanotte con partenze ogni 20 minuti circa. E’ consigliato prendere visione degli orari del ritorno per evitare disguidi e rimanere a piedi. "Sarà un’edizione - ha spiegato il sindaco Daniele Montebello - rinnovata e ricca di novità, sia dal punto di vista organizzativo che delle proposte rivolte al pubblico.

Dopo le edizioni del 2020 e 2021 saltate a causa dell’emergenza sanitaria, già lo scorso anno avevamo ripreso in grande stile la rassegna più partecipata da tutta la nostra comunità, tanto da definire il 2022 un anno di record, con più di 2200 bicchieri venduti, oltre cinque mila presenze ad assaggiare la nuova annata di Vermentino, e tante aziende produttrici attivamente coinvolte". Tra assaggi, spettacoli, conferenze ci sarà anche il conferimento del titolo di Ambasciatore del Vermentino che verrà assegnato ai rappresentanti della Sardegna partner dell’iniziativa. Oggi alle 18 l’apertura degli spazi espositivi e chiusura delle degustazioni alle 22.30. Domani, domenica alle 12 apre il ristorante allestito dalla Pro Loco in piazza Querciola con ampio spazio alla cucina tipica locale.

m.m.