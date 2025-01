Bel bottino per Cerchi. Fa razzia di medaglie

Le medaglie arrivano tutte da Maurizio Cerchi, ma anche gli altri 8 atleti della Pro Italia si mettono in evidenza alle finali nazionali Silver Winter Edition di ginnastica artistica. Nella categoria LA/A1 Gabriele Giunti si posiziona 12°, con una buona prova, attenta e piuttosto precisa, per un ginnasta sempre in continua evoluzione; Andrea Tinnirello arriva 16°, al primo anno di attività agonistica, mettendo in bella evidenza il suo talento e scalando le classifiche, di gara in gara. Tommaso Sodero all’esordio in campo nazionale, è autore di una prova lineare e ben controllata, si classifica al 31° posto. Matteo Berluti e Matteo Baldi, che si stanno allenando con molta attenzione, per affinare le loro qualità fisiche e tecniche, si posizionano poco dopo, rispettivamente 32° e 33°.

In LA A2 grande gara di Christian Massaro, che si guadagna la 5ª posizione con grande consapevolezza e a pochi decimi dal podio. Davide Dorà ha perfezionato al meglio la propria preparazione durante gli allenamenti e ottiene la 10ª posizione. Entrambi vedono il futuro roseo e pieno di risultati di rilievo. In LB A3 Alex Bertoli, fresco di cambio di categoria, si presenta in campo gara su 5 attrezzi e si piazza 16°: buone le esecuzioni a corpo libero, volteggio e minitrampolino, ma ancora un po’ di lavoro dovrà essere fatto a parallele e sbarra.

In LA Senior nella categoria Eccellenza, su sei attrezzi (All Around), Maurizio Cerchi ottiene un meritato argento con una prova senza grandi errori e tenuta sempre sotto controllo dal ginnasta della Pro Italia. Nella classifica di Specialità, Maurizio ottiene un gran bel bottino: tre medaglie d’oro (corpo libero, volteggio e sbarra), due d’argento (cavallo con maniglie e anelli) e bronzo alle parallele. Un ulteriore salto di qualità tecniche è l’obiettivo prefissato per il futuro di Maurizio. Grande la soddisfazione degli istruttori Moreno Cerchi e Fabio Nalon, dello staff tecnico maschile della gloriosa Pro Italia, con i complimenti da parte del consiglio direttivo e dal presidente Franco Ferrari.

Marco Magi