Beatrice Canci laureata con 110 e lode in Giurisprudenza, grande soddisfazione per la famiglia Beatrice Canci si è laureata con 110 e lode in giurisprudenza all'Università di Bologna, discutendo una tesi su diritto penale e intelligenza artificiale nel settore sanitario. Grande soddisfazione della famiglia per il brillante traguardo raggiunto.