Risorge la batteria Chiodo: partiti i lavori di recupero. Riaprirà i cancelli nel 2024

Ameglia, 9 agosto 2023 – La terza vita della batteria del generale Chiodo. Nata durante il conflitto bellico come base militare sfruttandone la posizione strategica dall’alto di Montemarcello e passata dalla successiva trasformazione completata nel 2014 che l’ha strappata all’abbandono e all’assoluto e pericoloso degrado il nuovo corso turistico e di accoglienza degli escursionisti in transito dal Parco è però durato pochi anni. Facendo calare di nuovo il buio.

Da qualche mese il Comune di Ameglia ha deciso di non sprecare quel prezioso bene ormai saccheggiato dai vandali e dalla natura che stava riprendendo i propri spazi e ha avviato la prima parte dell’operazione restyling.

«Contiamo di essere pronti – ha spiegato il sindaco Umberto Galazzo – per la prossima stagione. Una volta completati gli interventi di ristrutturazione e sostituzione degli arredi che sono stati danneggiati oppure si sono ammalorati prepareremo un bando di gara per l’affidamento, seguendo così la trafila dell’Ostello nel centro storico di Ameglia. Di certo non si poteva lasciare abbandonata una struttura sulla quale abbiamo investito molto alla metà degli anni Duemila intercettando finanziamenti anche grazie all’ente Parco di Montemarcello Magra".

Sono state realizzate camere per ospitare 24 persone, uno spazio conferenze e ristoro. Addirittura all’ingresso della Batteria venne realizzato il Museo del ciclismo, una perla per gli appassionati della storia delle due ruote ricco di maglie, fotografie, biciclette storiche, riviste donate da sportivi, società e collezionisti. Ma qualche anno fa la situazione di abbandono ne ha suggerito il trasferimento e così il Comune di Spezia non ci ha pensato due volte a portarselo a casa.

Nei mesi scorsi l’architetto Alessandro Capetta che già seguì il recupero dal 2008 al 2010 ha ricevuto l’incarico dall’amministrazione comunale di rilanciare la struttura. Nel frattempo, nonostante i cancelli chiusi, sono state rubate tutte le canale di rame con conseguente infiltrazione di acqua piovana nelle stanze, danneggiati e in parte asportati i pannelli dell’impianto fotovoltaico costringendo a rimettere mano anche sui tetti. "Proseguirà la filosofia per la quale è nata – concude il sindaco Umberto Galazzo – quindi di ospitalità legata alla sentieristica. Inoltre stiamo studiando un progetto di riqualificazione anche dell’area esterna che offre un punto panoramico straordinario che andrà adeguatamente valorizzato ripulendo la zona, mettendola in sicurezza per poi usufruirne come punto di attrazione turistica".

Massimo Merluzzi