Battaglia sul biodigestore di rifiuti. Anac ’bacchetta’ sulle procedure. La Regione: il progetto non si ferma

L’asso dei comitati ambientali contrari alla realizzazione del biodigestore è uscito a sorpresa dalla manica a pochi giorni dalla consegna ufficiale dell’area di Saliceti dove dovrebbe essere realizzato entro la primavera del 2026 l’impianto progettato da Iren con l’avvallo di Regione e Provincia oltre al contributo di 40 milioni di euro del Pnrr. L’Autorità anticorruzione e di vigilanza sugli appalti alla quale si erano affidati i comitati ha infatti stabilito che non esistono i presupposti di legge per la modifica del contratto di servizio dopo la gara europea del 2016 e che sarà necessario procedere a un nuovo bando. Il gruppo Iren aveva vinto la gara che però impegnava a costruire il biodigestore a Boscalino nel Comune di Arcola mentre nel 2018 l’obiettivo si è spostato a Saliceti senza però il supporto della previsione nel piano d’area e in quello regionale dei rifiuti.

E adesso? "Approfondiremo con gli uffici legali – ha chiarito il presidente della giunta regionale Giovanni Toti – ma riteniamo che il parere di Anac non impedisca in alcun modo la prosecuzione dei lavori di realizzazione di quest’opera strategica. Spiace che ci sia sempre chi ritiene di poter bloccare il paese con ricorsi o pareri ma anche questa volta resterà deluso. Il progetto andrà avanti senza esitazioni. Va anche detto che il parere di Anac non intacca in alcun modo la pronuncia del Consiglio di Stato che ha validato tutta la procedura regionale di autorizzazione ambientale dell’impianto di Saliceti". Anche il presidente provinciale Pierlugi Peracchini resta sulla scia. "Siamo certi - spiega - che sino ad oggi si è operato nell’interesse dei cittadini garantendo di non gravare con i costi sulle utenze. Ci riserviamo di emettere valutazioni di competenza entro i termini previsti".

Il consigliere regionale Davide Natale del Pd la butta sull’ironia. "La prima pietra del biodigestore è durata tre giorni, Toti e Peracchini rischiano di battere il record della posa meno duratura della storia. L’arroganza in politica non paga mai e chi ha molta esperienza dovrebbe saperlo bene". La risposta a Natale è arrivata da Alessandro Bozzano capogruppo della Lista Toti. "Aveva previsto l’arrivo del parere - commenta - e ci complimentiamo per le sue doti di preveggenza. Ma si tratta pur sempre di un parere e il progetto proseguirà e porterà risparmio per gli spezzini". Per Roberto Centi, consigliere regionale Lista Sansa, la bocciatura di Anac rappresenta una vittoria dei comitati e chiede che si fermi il progetto invitando Regione, Provincia ed Iren a fare un passo indietro. Il segretario provinciale del Movimento Indipendenza, l’ex consigliere provinciale Alessandro Rosson, ha preso atto con soddisfazione del parere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. "Avevo contestato le modalità di spostamento del sito da Boscalino a Saliceti - ricorda - presentando adeguata documentazione che mi costò l’avvio di un procedimento disciplinare e poi l’espulsione dalla Lega. La politica mi ha punito anche non ricandidandomi più in Provincia ma la mia onestà politica e intellettuale, e la assoluta trasparenza delle mie azioni, ha trovato conforto oggi nella decisione dell’Anac".

Per il Comitato Sarzana Che Botta da anni impegnato contro il progetto "Toti si dimostra intollerante nei confronti dei cittadini che contestano la sua politica secondo le regole della Costituzione e insofferente verso gli organi di vigilanza che gli danno torto. Si ritiene il "buon padre" della Liguria e le sue scelte non vanno messe in discussione". Concetto ribadito anche dal consigliere regionale Paolo Ugolini del Movimento Cinque Stelle. "L’arroganza e la tracotanza di Toti e della sua parte politica si commentano da soli e oggi è andata finalmente a sbattere".

Massimo Merluzzi