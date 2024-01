Barriere architettoniche: "Nonostante gli annunci il piano ancora non c’è"

Sarzana, 30 gennaio 2024 – Che fine ha fatto il Peba, il piano comunale per l’eliminazione delle barriere architettoniche? Lo chiede Sabina Ambrogetti, neoconsigliera comunale di ’Sarzana protagonista’, nella sua prima interrogazione protocollata ieri mattina e indirizzata al sindaco Cristina Ponzanelli e agli assessori competenti.

"Sono passati tre anni da quando il 4 gennaio del 2021, l’ufficio dei lavori pubblici ha conferito l’incarico all’architetto Luca Marzi per la redazione del piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche – ha spiegato la consigliera Ambrogetti – ma la fase pubblica e partecipativa propedeutica all’esecuzione del piano non è ancora partita. Vorrei sapere qual è lo stato attuale del procedimento volto all’approvazione del Peba".

Come ricordato dalla stessa esponente del gruppo consigliare di opposizione, lo scorso anno il Comune ha organizzato due incontri informativi – uno il 14 aprile e l’altro il 4 maggio del 2023 cui erano state invitate a partecipare alcune associazioni del territorio tra cui la consulta disabili – sul piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Incontri che Ambrogetti definisce "informali" e quindi non compatibili con il processo partecipativo, su cui chiede lumi. "Dal bilancio di previsione recentemente approvato dal consiglio comunale non risultano capitoli di spesa imputabili alla fase esecutiva del Peba – ha concluso la consigliera -. Vorrei sapere se la mappatura delle barriere architettoniche presenti nel Comune è stata terminata e se il progetto definitivo è stato redatto. In caso affermativo quanto tempo ci vorrà prima dell’approvazione del piano da parte del consiglio?".

Proprio ieri mattina anche il consigliere Andrea Tonelli, sempre di ’Sarzana protagonista’, ha protocollato un’altra interrogazione sullo stato della rete viaria e dei parcheggi cittadini. "Diverse strade, sia cittadine che periferiche, presentano enormi buche, oltre che cedimenti pericolosi, come ad esempio Via Marina I, zona Crociata – ha spiegato –. L’affissione del semplice cartello di pericolo non è sufficiente ad impedire danni a persone ed autovetture, nonché a veicoli a 2 ruote quindi ritengo che siano necessari interventi urgenti". Piazza Carlo Zappa, piazza Avis, piazza Ricchettie piazza V. Veneto. Questi alcuni dei diversi parcheggi cittadini, alcuni dei quali a pagamento, in cui a detta del consigliere Tonelli alcuni stalli risulterebbero essere al limite della praticabilità. "Oltre a chiedere se siano previsti interventi per il ripristino delle strade comunali vorrei sapere quali sono stati gli impegni di spesa impiegati per il rifacimento del manto stradale relativo al triennio 2021-2023 – ha concluso Andrea Tonelli -. Esiste invece un cronoprogramma per quanto riguarda il piano di interventi per il triennio 2024-2026?".