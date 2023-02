“Sport per tutti”, un bando. Stanziati oltre tre milioni

Bando per i centri di socializzazione e sportivi delle periferie (foto di archivio)

Val di Magra, 27 febbraio 2023 – Un tesoretto di ben oltre tre milioni di euro è stato stanziato per supportare le associazioni e le società sportive dilettantistiche a ritagliarsi nuovi spazi e recuperare strutture dismesse, aree verdi e luoghi che possano favorire la socialità e il vivere comune oltre che la pratica di qualsiasi disciplina sportiva. Luoghi preziosi all’interno di una comunità con la speranza di trasformarli in punti di riferimento e aggregazione allo scopo fine di garantire lo svolgimento di attività agonistiche ed educative incentivando uno stile di vita attivo e sano. Il Ministero per lo sport e dei giovani ha aperto il bando denominato "Sport di tutti" per promuovere l’importanza dell’ associazionismo sportivo di base che opera in contesti territoriali difficili, in collaborazione con altri soggetti operanti sul territorio, utilizzando lo sport e i suoi valori educativi come strumento di sviluppo ed inclusione sociale.

Il progetto prevede la realizzazione di attività di natura sportiva ed educativa, quindi aree verdi e parchi, svolte grazie alla creazione di strutture realizzate in quartieri disagiati e comunque nelle periferie rivolti a ragazzi, bambini ma anche a persone che hanno superato i sessantacinque anni di età. Possono accedere al contributo ministeriale anche i progetti riguardanti la realizzazione di centri estivi aperti durante l’interruzione del periodo scolastico ma anche nel doposcuola pomeridiano oppure per la promozione di spazi di promozione culturale e sociale. Un contributo di tre milioni e 778 mila euro dunque per aiutare le realtà dilettantistiche, quelle che vivono sul filo dell’equlibrio finanziario e che dopo due anni durissimi a causa dell’emergenza sanitaria hanno ridimensionato la propria attività e sicuramente ridotto la progettazione. Il programma di attività sportive ed educative presentato per la candidatura al finanziamento dovrà prevedere un calendario di attività da svolgere per l’intera durata del progetto fissata in ventiquattro mesi. In particolare dovrà essere predisposto per garantire lo svolgimento delle attività nel corso dei due anni, in modo flessibile, con la partecipazione continuativa di un numero minimo 150 beneficiari per ciascun anno sportivo.

Le candidature dovranno essere presentate entro mezzogiorno del 24 marzo e tutta la documentazione necessaria per la richiesta del contributo può essere consultata all’indirizzo: www.sportesalute.eu.