Bando di selezione per il direttore del distretto sociosanitario

Il Comune di Sarzana ha pubblicato il bando per la selezione del nuovo direttore sociale del distretto sociosanitario 19 della Val di Magra, essendo scaduto – con le elezioni amministrative – quello in carica. Il nuovo direttore sarà in carica per la durata del mandato di Cristina Ponzanelli. Fra i requisiti, laurea magistrale in servizio sociale o assistente sociale o laurea del vecchio ordinamento in altra disciplina, iscrizione alla sezione A dell’albo regionale degli assistenti sociali e almeno cinque anni di esperienza in attività di direzione o coordinamento di servizi sociali. Le domande dovranno essere inviate via posta elettronica certificata a [email protected] o mediante posta raccomandata con a.r. all’indirizzo del comune. Le domande dovranno pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso. Una commissione selezionerà cinque candidati e il sindaco di Sarzana, sentita la Conferenza dei sindaci del distretto, conferirà l’incarico alla persona prescelta.