Bando borse lavoro Luni attiva i percorsi

Un’opportunità di lavoro per le persone disoccupate. Il Comune di Luni ha aperto un bando per attivare percorsi di integrazione sociale finalizzati al raggiungimento dell’autonomia delle persone e alla riabilitazione. I percorsi di inclusione sociale possono essere attivati a favore di persone che si trovino in stato di disagio sociale e a rischio di esclusione e consistono nel prestare servizio all’ente quindi alla collettività. I requisiti per poter partecipare sono visionabili sul sito internet del Comune di Luni e consistono nella residenza nel territorio, nel possesso di un Isee pari o inferiore a 12 mila euro ed essere disoccupati da almeno 12 mesi allo stato di presentazione della domanda, con iscrizione al centro per l’impiego. Prevista poi l’attivazione di tre progetti legati al decoro urbano consistente nella manutenzione e pulizia dei borghi collinare di Ortonovo, Nicola e Annunziata. Per un massimo di 12 mesi in cambio dei servizi previsti l’ente riconoscere un beneficio economico di 250 euro mensili. Il lavoro sarà suddiviso in 20 ore settimanali da prestare nelle frazioni stabilite e concordate con la figura di riferimento che svolgerà anche il ruolo di referente con l’ufficio dei servisi sociali. Necessario il certificato del medico attestante l’idoneità allo svolgimento delle attività.

Gli interessati potranno presentare domanda fino a mezzogiorno del 20 agosto. I moduli dovranno essere consegnati all’ufficio protocollo del Comune aperto dalle 9 alle 12 dal lunedì al sabato oppure tramite Pec all’ indirizzo mail: [email protected] Nel caso sia accertata l’attivazione di un inserimento lavorativo indebito, il Comune provvederà alla revoca del beneficio.