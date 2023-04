Bandiera azzurra per lo sport

Il Comune di Santo Stefano Magra riceverà la “Bandiera azzurra 2023” di Fidal (la Federazione italiana di atletica leggera) e Anci. Questo per aver dimostrato "impegno e determinazione nel garantire una migliore qualità di vita per i propri cittadini e nell’implementare politiche pubbliche per la promozione dello sport e dell’attività fisica in ambiente urbano". Nei prossimi giorni ci sarà la consegna ufficiale del riconoscimento da parte di Maurizio Damilano, campione olimpico ideatore del progetto, o, nel caso di impossibilità di quest’ultimo, da parte di un’altra fifura storica dell’atletica leggera.