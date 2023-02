Bambini in piazza nell’ultima sfilata del Carnevale

Il martedì grasso si è portato via il Carnevale 2023, il primo festeggiato davvero in totale libertà dopo gli anni della pandemia. A Sarzana l’ultima sfilata si è svolta dunque ieri pomeriggio, con i carri allegorici dedicati ai Minios nella preistoria realizzati grazie al prezioso lavoro dei volontari coordinati dall’associazione dei trebbiatori di San Lazzaro. Una manifestazione pensata per i più piccoli, che hanno partecipato accompagnati dalle famiglie. A ravvivare il tutto, tanti figuranti, giovani e... meno giovani, in costumi da uomini primitivi.

Un pomeriggio pieno di allegria, coriandoli e sorrisi , con una affluenza decisamente non altissima ma era comunque evidente la voglia di riscoprire il piacere di stare insieme in maniera spensierata. Le manifestazioni carnevalizie in città erano iniziate proprio nel centro storico, in piazza Matteoti, il 5 febbraio. Erano seguiti altri appuntamenti coinvolgendo anche i quartieri. Ieri la chiusura.

Fotoservizio di Massimo Pasquali