Bagno di folla per Evani premiato ad Arcola

Bagno di folla ad Arcola per Chicco Evani, vincitore della terza edizione del Premio Coriolano Perioli, organizzato dal Comune di Arcola con il contributo di Fondazione Carispezia. Il Premio, nato nel 2021 per volontà del vice sindaco Gianluca Tinfena in ricordo dell’imprenditore arcolano e presidente dello Spezia dello scudetto del 1944, ha visto protagonista il viceallenatore della nazionale italiana, premiato dall’amministrazione comunale rappresentata dalla sindaca Monica Paganini, l’assessore Sara Luciani e il delegato allo sport Ferdinando Coppola, insieme al presidente della Fondazione Carispezia Andrea Corradino. "Nel calcio di oggi c’è più bisogno di persone serie che di giocatori. È quello che insegno ogni estate ai ragazzi che alleno nei campus a Massa insieme al mio amico e ex compagno di squadra e di nazionale Roberto Mussi" è il messaggio che Evani ha voluto lanciare dal palco di Arcola, dove, ‘incalzato’ dalle domande di Enzo Bucchioni e Armando Napoletano, ha avuto modo di ricordare il suo rapporto con Arrigo Sacchi, l’allenatore del Milan dei grandi successi tra i quali proprio una coppa Intercontinentale vinta nel 1989 a Tokyo grazie ad un gol di Evani: "Sacchi era talmente avanti per quegli anni che se guardava indietro era comunque avanti rispetto agli altri. - spiega Evani nelle pagine del suo libro dal titolo ‘Non chiamatemi Bubu’ lette nel corso della serata dall’attore spezzino Riccardo Monopoli - Il mister mi spronò nei momenti difficili della mia carriera e mi ha sempre dimostrato stima e fiducia convocandomi anche per il mondiale di Usa ‘94". Un mondiale sfortunato per gli azzurri che persero ai rigori contro il Brasile nonostante un rigore trasformato da Chicco Evani: "Nell’estate del 1993 scelsi di lasciare il Milan perché sapevo che per guadagnarmi il mondiale dovevo giocare con continuità. Mi chiamò Roberto Mancini per convincermi di passare alla Samp, ci pensai qualche settimana poi accettai il trasferimento". Un rapporto quello con Mancini che iniziò proprio in quel 1993 e che a distanza di anni li vede uno al fianco dell’altro alla guida della nazionale campione d’Europa del 2021. "L’Italia non era la squadra più forte - ha spiegato Evani - ma la è diventata con il lavoro e per lo spirito di gruppo che c’era principalmente tra noi dello staff che si è trasferito in automatico ai giocatori. L’esempio di Gianluca Vialli in tutto questo è stato fondamentale per raggiungere quell’impresa".

Cristina Guala