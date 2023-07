"Aver acquistato l’attrezzatura è una conquista"

"Vorrei fare i miei complimenti al Comune per essersi finalmente adoperato per comprare l’attrezzatura. Frequento questa spiaggia da 25 anni e credo che poter contare su dell’attrezzatura che resterà finalmente a nostra disposizione per il futuro possa considerarsi davvero una grande conquista". Parole di Andreina Cargiolli che ieri mattina, proprio nel bel mezzo di un confronto concitato fra l’assessore Sara viola, i gestori della spiaggia e i suoi fruitori che ne stavano elencando le criticità, si è fatta educatamente avanti per spezzare una lancia a favore dell’amministrazione. E la signora Cargiolli, che sa bene cosa vuol dire non arrendersi di fronte alle difficoltà che la vita può riservare a ciascuno di noi e lottare per far valere i propri diritti, ha aggiunto: "Ci saranno sempre le gare ma almeno non dovremmo più finire nel bel mezzo di scambi, personalismi o rivendicazioni in cui a rimetterci sono sempre i più deboli. Avere finalmente delle attrezzature, poche o tante che siano, di proprietà comunale è davvero un passo in avanti perché nessuno potrà decidere di non consegnarle all’associazione di turno. Resteranno invece a disposizione di chi utilizza questa spiaggia".

Elena Sacchelli