“Avanti Sarzana“ si presenta Tra riconferme e nuovi ingressi

Il centrodestra chiude il cerchio. Scende in campo anche la lista "Avanti Sarzana" la versione aggiornata del gruppo "Cambiamo" che cinque anni fa puntò forte sulla candidatura a sorpresa di Cristina Ponzanelli mettendo a frutto l’idea del governatore ligure Giovanni Toti e dell’assessore della sua giunta Giacomo Raul Giampedrone. Il nuovo passaggio, confermando la colorazione arancione simbolo del gruppo, è un invito a proseguire la corsa avviata confermando alcuni componenti del gruppo presente in consiglio comunale. Sono quindi stati confermati l’attuale assessore Barbara Campi insieme ai colleghi di maggioranza il consigliere capogruppo Luca Ponzanelli, Luca Spilamberti e Maria Grazia Avidano. Questi ultimi due alle amministrative del 2018 fa entrarono a palazzo civico con i colori della Lega, partito che comunque fa parte della coalizione. Fanno quindi parte della lista civica Maria Grazia Avidano; Giacomo Battistini; Barbara Campi; Giulia Chiappa; Simone Del Greco; Cristian Ferrari; Luca Giannini; Stefano Guastini; Veronica Luciani; Serena Pavero; Luca Ponzanelli; Giovanni Putti; Maria Samperi; Luca Spilamberti; Giuseppe Troina; Roberta Zavaroni.

Alla presentazione della lista in piazza Matteotti, a poca distanza dal point elettorale aperto in via Bertoloni, era presente anche Loris Figoli coordinatore provinciale del gruppo. "Il presidente Toti e l’assessore regionale Giampedrone – ha ricordato Figoli – cinque anni fa hanno scommesso vincendo su una giovane donna libera e forte, portando alla città una proposta che ha dimostrato coi fatti di sapere ben governare e che oggi si rinnova senza perdere quanto di importante ha caratterizzato quelle scelte". La lista civica si unisce alle altre due "Cristina Ponzanelli sindaco" e "Sarzana Civica" che fanno parte di una ampia coalizione di centrodestra che punta anche sui partiti: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Unione di Centro.

"La politica arancione – ha concluso Loris Figoli – siamo certi si rivelerà all’esito del voto del 14-15 maggio ancora una volta determinante per la vittoria, così come altrettanto determinante è stato l’apporto offerto dalla nostra squadra al lavoro svolto in questi 5 anni dall’amministrazione comunale. Anello centrale di una coalizione che, a livello locale guarda al presidente Giovanni Toti, senza comunque mai perdere il controllo della propria identità sarzanese". Massimo Merluzzi