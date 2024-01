Aumento imposta di soggiorno: "I proventi anche nelle periferie"

A Sarzana, città d’arte e di cultura che mira ad attrarre sempre più turisti, a partire da quest’anno, l’imposta di soggiorno subirà un leggero aumento passando per un hotel a 3 stelle da 1,50 a 2,50 euro al giorno. Gli introiti derivanti da quest’entrata, da regolamento – come affermato dall’assessore al Bilancio e al Turismo Carlo Rampi in sede di presentazione del bilancio di previsione – sono vincolati per essere reinvestiti sul decoro urbano, per creare un circolo virtuoso che renda la città sempre più attrattiva.

Nei giorni scorsi il capogruppo di Sarzana Protagonista Matteo Tiberi, ha protocollato due interrogazioni proprio per capire in che modo vengano redistribuite queste entrate dal momento che il decoro urbano, a sua detta, lascerebbe alquanto a desiderare. "Credo che risorse, tante o poche che siano, debbano essere impiegate e distribuite a 360 gradi – ha spiegato il consigliere Tiberi -. Le attività ricettive non godono degli investimenti proposti e sviluppati dall’amministrazione, dato che le maggiori risorse giungono da fuori le mura, per poi essere impiegate ed impegnate praticamente solo nel primissimo centro. E’ chiaro che il centro storico deve essere il fiore all’occhiello del nostro comune, ma anche il contorno deve essere valorizzato e ciò non accade".

Proprio per questo motivo tra le richieste avanzate dal consigliere Tiberi, c’è quella che mira a comprendere se sono o meno previsti investimenti fuori dal centro storico. "Mi piacerebbe sapere - ha proseguito Tiberi -se è valutata la possibilità di collegare le varie strutture ricettive situate in periferia con servizi pubblici. specie in occasione di particolari eventi e manifestazioni, al centro storico. Questo tipo di servizio riequilibrerebbe, almeno in parte, il ritorno economico dell’imposta in relazione alla sua provenienza". Considerando poi che l’imposta di soggiorno è un introito importante per l’economia relativa agli investimenti in merito ai servizi legati turismo da normative vigenti, l’impiego di tale imposta, dovrebbe essere valutata in accordo con le associazioni di categoria più rappresentative delle attività ricettive.

E il consigliere Tiberi ha concluso: "Vorrei sapere a quante presenze corrispondono gli incassi dell’imposta di soggiorno in relazione agli ultimi esercizi, quanti sono i posti letto totali disponibili nell’intero Comune, quante le strutture ricettive del nostro Comune e come sono suddivise per tipologia e cosa è stato concordato in accordo con le associazioni di categoria interessate".

Elena Sacchelli