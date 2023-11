Auguri dai figli a Nello e Giovanna

Il 19 ottobre 1963 Nello Baruzzo e Giovanna Venturini si sono uniti in matrimonio nella chiesa di San Lazzaro a Sarzana. Festeggiano questi 60 anni di amore circondati dall’affetto di amici, parenti, nipoti e i loro figli, Enrico e Moreno, che desiderano dedicare ai genitori un pensiero: "Cari papà e mamma, non esistono parole per descrivere quanto siamo felici di festeggiare questo bellissimo vostro traguardo. Non possiamo che essere fieri di avere due genitori che hanno messo al primo posto l’amore per la vita, insegnando il rispetto e la devozione per la famiglia. Avete affrontato i problemi della vita con coraggio e determinazione, e il vostro amore è sempre stato un esempio per noi, per i vostri adorati nipoti Andrea, Pietro e Francesco, e per tutte le persone che vi vogliono bene. Auguri mamma e papà, che questo giorno sia speciale quanto voi".