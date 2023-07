Atti osceni lungo il Magra Denunciato un cinquentenne

La ragazza stava cercando refrigerio al fiume mentre, poco distante, un uomo evidentemente ancor più accalorato dalla sua visione stava cercando altri piaceri solitari. La giovane se ne è accorta e seppur spaventata ha chiamato il 112 che ha girato la richiesta di intervento ai carabinieri della stazione di Santo Stefano Magra. I militari sono arrivati sul posto ed hanno così fermato un uomo di 51 anni originario di Genova. Dopo averlo identificato lo hanno portato in caserma. E’ stato quindi denunciato, in stato di libertà, per atti osceni e rischia una condanna fino a 4 anni e 6 mesi. La zona fluviale di Santo Stefano Magra è molto frequentata dalle famiglie che cercano pace e un pò di fresco evitando la ressa delle spiagge. Ma tra gli amanti della quiete ci sono anche malintenzionati che cercano di approfittare delle situazioni.