Atti osceni davanti alle studentesse

Alla fermata dell’autobus non aspettava i mezzi ma ne approfittava per esibirsi in atti osceni davanti alle ragazzine. Il quarantenne ha ripetuto in almeno due occasioni la sgradevole performance ma è stato individuato dagli agenti della polizia e denunciato in stato di libertà. L’uomo residente in Val di Magra aveva individuato la fermata dell’autobus in via Cisa a Santo Stefano, scegliendo gli orari più frequentati soprattutto dagli studenti. Nella prima occasione si è avvicinato, a bordo della sua auto, a due ragazze e dopo aver abbassato il finestrino in modo da essere ben visto si è esibito in atti osceni calandosi i pantaloni. Nei giorni successivi ha ripetuto la scena davanti a una ragazza in quel momento da sola alla fermata in attesa del bus diretto verso Sarzana. Le giovani hanno segnalato il fatto increscioso al commissariato di polizia di Sarzana e la squadra anticrimine coordinata dalla vicequestore Annamaria Ciccariello si è messa sulle tracce dell’uomo grazie anche agli indizi forniti dalle giovani testimoni sul modello e colore dell’automobile. Gli agenti sono riusciti così a risalire all’uomo denunciandolo a piede libero e applicando la misura di divieto di avvicinarsi a Santo Stefano Magra essendo residente in un altro Comune della Provincia spezzina.