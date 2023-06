Attenzione alle novità nella Ztl Limiti nell’accesso al borgo E basta con la sosta selvaggia

Cambiano le abitudini nel centro storico di Castelnuovo Magra. Da lunedì infatti l’accesso al borgo sarà disciplinato da orari ben precisi e attenzione ai parcheggi. Insomma quella sosta disordinata che, in assenza di costanti controlli, caratterizzava il centro collinare verrà disciplinata grazie alla nuova versione della zona a traffico limitato che sostituirà quella avviata alla fine degli anni Novanta.

Il nuovo sistema sarà coordinato dal sistema di videotelecamere collegate con il comando della polizia municipale che garantiranno l’accesso soltanto ai residenti o comunque degli aventi diritto e in possesso del pass rilasciato dal comando della polizia municipale. I due varchi collocati nei giorni scorsi in due zone del paese avranno anche un ruolo di controllo e potranno così dare risposte utili e segnalare la presenza di mezzi non regolari.

L’introduzione della Ztl, voluta dall’amministrazione comunale dopo avere ascoltato anche la posizione del Comitato di frazione, andrà a regolarizzare la sosta, privilegiando il residenti e proprietari di seconde abitazioni. I due varchi di accesso saranno in funzione al termine della sopraelevata che porta in piazza Querciola e un altro al "Borghetto" davanti al ristorante Armanda. I residenti dovranno munirsi di un pass della durata triennale mentre potranno circolare con autorizzazione temporanea le imprese edili che dimostrino di lavorare all’interno dell’area coperta dalle telecamere di videosorveglianza.

Le operazioni di carico e scarico delle merci saranno attive tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30. I residenti muniti di apposito contrassegno potranno usufruire di aree apposite individuate in piazza Querciola, Casamento, Borghetto e all’inizio di Via Dante. Da lunedì quidi inizia il nuovo corso e i primi mesi serviranno per testare il progetto e eventualmente apportare dei correttivi.

