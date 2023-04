"Attenzione all’ambiente e agli animali"

Assoluta contrarietà a circhi e fiere con animali in cattività, riportare a Sarzana il canile municipale da affidare alle associazioni locali e istituire una o più aree di sgambatura per gli amici a quattro zampe. Identificare almeno una spiaggia in cui sia possibile portare il cane, dedicare un’area alla sepoltura degli animali d’affezione e rilanciare in maniera incisiva il servizio di recupero di animali selvatici feriti. Questi i 6 punti dedicati agli animali nel programma di Federica Giorgi, candidata a sindaco del M5s e di Sinistra per Sarzana capitanata da Valter Chiappini. Non solo animali ma anche ambiente: mercoledì scorso nel point di piazza Matteotti, Giorgi e tutti i candidati della coalizione hanno incontrato le associazioni ambientaliste. All’incontro coordinato da Paolo Bongiovanni, candidato per l’area Europa Verde nella lista Sinistra per Sarzana, erano presenti delegazioni di Lipu, Legambiente, Liberi, Animalia, i Tesori di Beta, Lal, Anta e Arcus. Comunità energetiche, viabilità cittadina, verde urbano, il progetto Marinella, l’area sportiva di Navonella - Camponesto, il rinnovo del piano del Parco Montemarcello Magra, le discariche sul Magra, la tutela della risorsa acqua e l’effettivo funzionamento di una consulta ambientale che coinvolga popolazione e associazioni nelle scelte politiche sono le questioni più urgenti individuate. "La scelta di inserire in lista persone come Paolo Bongiovanni e Oretta Meneghini – ha commentato Valter Chiappini – ci ha dato la possibilità di anticipare nel programma quasi tutte le istanze delle associazioni con cui ci siamo confrontati". Il M5S e Sinistra per Sarzana organizzano il 5 maggio, alle 17,30, un incontro pubblico proprio sul tema dei beni comuni alla sala della Repubblica.