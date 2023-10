Assunzioni In servizio altri 3 agenti di polizia locale

A partire dal 1° novembre il Comune di Sarzana potrà contare su tre nuovi agenti di Polizia locale, assunti dall’ente a tempo pieno e indeterminato. Neri Foresi, Andrea Neri e Luca Morelli – si apprende dalla determina sottoscritta proprio ieri mattina dalla dirigente Valentina Chiavacci – andranno quindi ad aggiungersi alla squadra guidata dalla comandante Ilaria Benassi con l’obiettivo di rinforzare la presenza del corpo della Polizia locale in tutti i quartieri della città. I tre nuovi agenti, che sono stati già sottoposti alla visita medica, sono selezionati attingendo alla graduatoria del Comune dello scorso anno.

"Considerando un pensionamento e il trasferimento di un agente, con queste tre nuove assunzioni l’organico della Polizia Locale arriverà a 19 unità – ha commentato l’assessore alla sicurezza e alla Polizia Locale Stefano Torri –. Con questo atto rispondiamo a un’esigenza della città e saremo in grado di far sentire ancora di più la presenza delle forze dell’ordine in ogni angolo di Sarzana". Prosegue così la linea portata avanti dall’amministrazione Ponzanelli nel 2018 volta ad incrementare la sicurezza. "Nel 2018 gli agenti di Polizia Locale erano 15 – ha specificato l’assessore Stefano Torri – con queste nuove assunzioni a partire dal prossimo mercoledì prossimo saremo in grado di rafforzare ulteriormente il nostro nucleo territoriale operativo".

E.S