Assegnata l’area verde del Parco di Melara

La società Melara City si è aggiudicata l’assegnazione in concessione dell’area verde nel Parco di Melara in via dei Pini. L’area, di proprietà comunale, è composta da una piazzaanfiteatro in parte perimetrata da gradinate, da un bar-ristoro, servizi igienici e spogliatoi, un campo da calcetto ed un’area gioco per bambini attrezzata. Nei mesi scorsi il parco di Melara era stato oggetto di una profonda riqualificazione attraverso alcuni lavori realizzati dal Comune