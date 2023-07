Asfalto nero lungo via ex Pulga L’opposizione va all’attacco "Violati i vincoli ambientali"

L’accesso alla scogliera è sempre stato una stradina sterrata, spesso fangosa e inagibile dopo le giornate di pioggia. Via ex Pulga, un viottolo di pertinenza per le abitazioni ma fruibile anche per raggiungere la passeggiata lungofiume della frazione marinara di Fiumaretta, è diventato nuovamente un caso. Dopo le critiche del passato sul degrado, la mancanza di illuminazione e la pericolosità, il Comune di Ameglia ha deciso di correre ai ripari anche per favorire il miglior utilizzo delle spiagge libere e della scogliera anche ai disabili. Ma l’intervento ha sollevato le lamentele della minoranza consigliare per l’utilizzo dell’asfalto per garantire la percorribilità della stradina. Il gruppo ’Esserci per Ameglia’ ha chiesto spiegazioni.

Un botta e risposta avviato due anni fa quando l’opposizione del tempo (attualmente in giunta) criticò pesantemente l’utilizzo di materiale colorato per pavimentare le piste ciclabili e pedonali delle frazioni e quelle di piazza Vittorini a Bocca di Magra. "Dopo aver criticato per anni l’impermeabilizzazione dei terreni – spiegano – denunciando l’utilizzo di materiali poco pregiati, l’attuale maggioranza ricopre di asfalto nero il percorso di accesso alla passeggiata lungo fiume di Fiumaretta". Oltre all’aspetto estetico i consiglieri Mauro Ciri, Andrea Bernava, Emanuele Cadeddu e Lucio Petacchi ricordano i vincoli: "La stradina asfaltata ricade all’interno della zona speciale di conservazione, un sito di importanza comunitaria in cui ogni intervento deve essere assoggettato alla procedura di valutazione di incidenza ambientale. Se si volevano eliminare le barriere architettoniche per garantire l’accesso alla spiaggia ai disabili, scelta più che condivisibile, si poteva scegliere tra molte altre soluzioni, sicuramente più gradevoli, rispettando i vincoli ambientali". La spiaggia attrezzata ai disabili sarà quella del molo di Fiumaretta dove verrà posizionato un gazebo e due speciali carrozzine per il trasporto sulla sabbia e in mare. Il servizio è possibile anche grazie alla collaborazione dello stabilimento balneare Arcobaleno.

m.m.