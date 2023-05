Asfalti e caos "Niente avvisi"

Una giornata a guardare dalle vetrine dei negozi il continuo via vai delle automobili costrette a viaggiare sull’unica carreggiata libera. Dalla mattina fino al tramonto su via Aurelia, nel quartiere di San Lazzaro, sono iniziati i lavori di asfaltatura che hanno colto tutti di sorpresa. Si è creata una coda infinita di auto, camion e autobus costretti a proseguire a passo d’uomo per consentire le operazioni di posa dell’asfalto. "Siamo stati tutto il giorno senza lavorare – ha spiegato Elena Tedeschi titolare dell’edicola tabaccheria di fronte alla scuola di San Lazzaro – perchè nessuno ci ha avvisati dell’inizio dell’asfaltatura altrimenti avremmo potuto organizzarci. Hanno iniziato alle 8 proseguendo fino a tardo pomeriggio e nelle attività non si è fermato nessuno. Il traffico scorreva su una carreggiata e ci siamo trovati le macchine davanti agli ingressi. Già fatichiamo a tirare avanti se poi ci mettiamo anche questi ostacoli per noi esercenti diventa davvero impossibile andare avanti".