Asfaltature nei quartieri Presto al via gli interventi affidati quasi sei mesi fa

Lavori in programma in tutti i quartieri: lo afferma la giunta comunale di Vezzano in risposta al gruppo di minoranza della Lega e in particolar modo al capogruppo Jacopo Ruggia che qualche settimana fa auspicava l’arrivo delle elezioni per far si che l’attuale amministrazione procedesse ad effettuare asfaltature. "Nonostante manchi più di un anno alle prossime elezioni – dice la giunta – informiamo i cittadini che a breve partiranno i lavori di asfaltatura approvati con deliberazione di giunta comunale 71 del 4 luglio scorso e affidati alla Ditta Canalini Asfalti il 2 settembre del 2022 che riguarderanno vari quartiere del territorio e più precisamente: Fornola, Sarciara - Prati di Vezzano, Molinello, Piano di Vezzano I e II, Vezzano e Bottagna". Per dare il via a tali opere l’ufficio lavori pubblici del Comune ha dovuto attendere alcuni interventi di sostituzione di tubazioni acqua da parte di Acam e quelli relativi al passaggio della fibra ottica che altrimenti avrebbero intaccato gli asfalti nuovi. "Questa amministrazione ha a cuore la sicurezza dei propri cittadini senza necessità di essere sollecitata – conclude la giunta – e la programmazione dei lavori di asfaltatura è stata fatta ogni anno a partire dalla data della nostra elezione. Ribadiamo inoltre che in sede di consiglio comunale tutti i consiglieri sono stati edotti in merito ai lavori programmati del triennio 2022- 2024".

Intanto un altro intervento è stato eseguito a Beverone dove si era formata una discarica abusiva: i guard rail di cemento impediranno ai mezzi di avvicinarsi per gettare nel bosco la spazzatura. Tutto era partito dal gruppo dei cacciatori di Vezzano che avevano ripulito un dirupo a Beverone lungo la via provinciale e nella montagna di spazzatura era stato trovato persino lo scafo di una barca. Tra le migliaia di scatole, lattine, cartacce in mezzo al bosco, probabilmente fatte scendere da una ribalta, i volontari avevano trascorso più quattro ore di un sabato mattina di circa un mese fa, mettendo insieme decine di sacchi. E il Comune di Vezzano aveva colto l’occasione per ringraziarli ma pochi giorni dopo, nello stesso luogo ripulito, sono stati trovati altri sacchi. Si è reso necessario l’intervento della Provincia che ha posizionato blocchi in cemento per impedire ulteriori scarichi. Il Comune richiama al senso civico ma ha anche posizionato telecamere in loco per prevenire e contrastare il fenomeno.