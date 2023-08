Asfaltatura a Castelnuovo Magra: divieti sulla viabilità

Prendono il via i lavori di asfaltatura lungo la strada provinciale 23 che rientra nell’ambito territoriale del comune di Castelnuovo Magra. Per consentire il regolare svolgimento dei lavori sulla strada dove saranno aperti i cantieri non mancheranno disagi e sospensioni alla circolazione fino a venerdì prossimo, 11 agosto, festivi e prefestivi esclusi e con diverse fasce orarie. Il transito è sospeso nelle fasce orarie che va dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.30, con la precisazione che nella pausa per pranzo l’orario potrebbe subire qualche variazione per cause tecniche e per consentire il completamento delle operazioni in atto. Le zone interessate sono tra la fine dell’abitato della frazione di Vallecchia al confine tra le Regioni Ligure e Toscana: nella giornata odierna, venerdì, lunedì e martedì prossimi. Dal bivio di Caprignano all’abitato di Vallecchia da mercoledì 9 fino a venerdì 11. E’ prevista inoltre l’istituzione del divieto di sosta dove si renda necessario per consentire il passaggio ai mezzi di cantiere. La Ditta esecutrice dovrà sempre garantire il transito ai mezzi di emergenza e di pronto intervento oltre a prevvedere all’installazione della segnaletica stradale di preavviso di regolazione del traffico veicolare.