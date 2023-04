Artisti in strada Ci sarà anche il riciclo creativo

Venerdì, sabato e domenica dalle 9 alle 20 a Sarzana avrà luogo la sesta edizione di Artisti in strada. I commercianti di via Bertoloni dopo il successo delle scorse edizioni continuano quindi a promuovere quella che ormai è diventata a tutti gli effetti la via dell’arte in grado di unire varie discipline, dalla pittura alla ceramica, passando attraverso il riciclo creativo. A partecipare oltre 30 artisti locali che riempiranno via Bertoloni di colori, emozioni e magia. Silvy Ascone, Monica Baronti, Franca Maria Bologna, Giacomo Cappetta, Oriana Cattoi, Raffaele Cavaliere, Liliana Cavanna, Maria Chiocca, Giulia Ferrari, Giobatta Framarin, Nella Fruzzetti, Lucia Giorgi, Graziella Giromini, Gianni Gozzani, Lilly Jetti, Isabella Iardella, Mirella Luciani, Marzia Manzoni, Ombretta Marchi, Graziana Masetti, Cristina Mazzetti, Sonia Menghi, Roberto Merlino, Isabella Monti, Antonella Mezzani, Tiziana Pietrini, Sabrina Raineri, Sergio Scantamburlo, Deborah Stocchi, Fabrizio Tognoni, Alessandra Vaccaro: questi tutti i protagonisti di Artisti in strada.