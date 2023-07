Arte, musica e letteratura

Appuntamento con la rassegna ’Liguria delle arti - Lo spettacolo della bellezza’ venerdì alle ore 21 nella chiesa romanica di Santa Maria a Vezzano Basso. Si tratta di un evento culturale caratterizzato dalla commistione tra arte, letteratura, poesia e musica finalizzato a valorizzare le opere d’arte e architettoniche presenti sul o Territorio. L’evento è organizzato dal Comune di Vezzano Ligure in collaborazione con il Centro Teatro Ipotesi e la Regione Liguria e inserito in un calendario di 12 serate in varie località della regione. A Vezzano, la serata toccherà l’arte con Osvaldo Garbarino, architetto, che racconta la chiesa romanica di Santa Maria; la musica grazie al conservatorio Giacomo Puccini: il duo di chitarre Alessandro Bontempi e Dario Maraviglia eseguirà branni di Johann Sebastian Bach e Niccolò Paganini; la letteratura e poesia con Pino Petruzzelli che leggerà Albert Einstein, Maram Al-Masri, Simone Perotti.