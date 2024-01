Art director della Penguin Books. Grande graphic designer del ’900

Secondo Paolo Crepet, è stato il più grande graphic designer del Novecento ma soprattutto un uomo straordinario, dotato di una gentilezza fuori dal comune. Lo conobbe durante la vecchiaia e il ricordo di quella sera passata insieme a Germano Facetti e alla moglie Mary nella loro casa a Sarzana, in via Groppolo, dice molto del genio che è stato il direttore artistico della Penguin Books. Una vita piena di enormi successi professionali – Facetti collaborò e conobbe personalmente artisti del Calibro di Pablo Picasso e i Beatles – ma che non è iniziata nel migliore dei modi. Nato a Milano nel 1926 e morto a Sarzana nel 2006, Facetti subì l’orrore della deportazione per 15 mesi a Gusen. Neanche i suoi familiari videro i disegni nei quali aveva fissato l’orrore del campo, le foto che aveva portato via nei giorni della liberazione, frugando fra i materiali abbandonati dai tedeschi. Al suo ritorno a Milano aveva chiuso tutto in una scatola gialla di carta fotografica Kodak, che avrebbe riaperto solo negli ultimi anni, dal 1997, accettando di raccontare l’esperienza della deportazione nel documentario “The Yellow Box. A history of hate”, che verrà proiettato a Sarzana questo fine settimana nell’ambito della mostra organizzata dal Pd. "Tra noi c’era un sentimento di rabbia – scrisse Facetti il 1° aprile 1945 a Gusen –. L’odio era il loro, la nostra era solo una difesa. Non sarei mai stato capace di mettere donne e bambini in un vagone, di farli viaggiare senza cibo né acqua. Nemmeno gli animali avrebbero potuto, solo gli umani peggiori, i più feroci. Loro sì, erano stati capaci di farlo".