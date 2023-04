Arriva lo stop del Comune "L’antenna non si può installare C’è il rischio di movimenti franosi"

"Movimenti franosi inaccettabili e strada inadeguata, l’antenna non si può installare". Al Comune di Arcola sono bastate poche parole per stoppare la posa del pennone di 18 metri della compagnia telefonica Iliad nel mezzo delle case della frazione di Fresonara. Dopo un primo approccio diplomatico, adesso l’amministrazione mette nero su bianco le incongruenze strutturali che riguardano i lavori sull’antenna. Per capire quanto accaduto bisogna andare indietro di un anno, quando il colosso telefonico chiese l’autorizzazione per la posa di un’antenna a Fresonara e il Comune subito espresse parere negativo. La pratica passò poi alla Soprintendenza e ad Arpal che invece si espressero positivamente ritenendo che l’antenna non ‘stridesse’ con il paesaggio e non causasse danni alla salute, perciò il Comune dovette adeguarsi e ‘chiudere il cerchio’ facendo procedere la pratica. Ma è a metà febbraio, quando iniziò lo scavo, che venne dato il giudizio più pesante, quello dei residenti, fino ad allora ignari ma disposti a tutto pur di non vedere spuntare un pennone nel borgo. Poi il via ai sit in e il Comune, sindaca Monica Paganini e assessore Salvatore Romeo, accolsero le lamentele della gente, proponendo ad Iliad una trattativa. Il colloquio tra le parti si è però dimostrato non facile perché ancora l’accordo non è stato trovato. Anzi Iliad ha risposto che nessuno dei siti alternativi proposti dal Comune sono di interesse.. Dal confronto si è passato così alle carte prodotte e il responso del Comune è stato chiaro – "le opere sono in difformità da quanto era stato dichiarato".

L’amministrazione ha avviato un procedimento per inefficacia della Scia idrogeologica e relativa per abuso ai sensi di legge e contestando a Iliad che "sono state eseguite opere in difformità da quanto dichiarato e che l’opera finora realizzata pare generare un movimento di terreno di non modesta rilevanza, poiché nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, ogni movimento di terreno (di non modesta rilevanza) nonché qualsiasi attività che comporti mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell’uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi è soggetta ad autorizzazione e subordinata alle modalità esecutive prescritte dal successivo articolo 36, la Scia depositata difetta dei suoi presupposti di efficacia".

Sul piatto anche la strada di accesso che conduce al cantiere e dove dovrebbe transitare il mezzo per trasportare l’antenna e ritenuta – "Non adeguata al transito di mezzi pesanti come le autobetoniere poiché non sono presenti spazi per inversioni di marcia e l’uscita verso monte è stretta e tortuosa. Ciò rende impossibile il rilascio di qualsiasi permesso di sosta o transito con mezzi di cantiere".

Cristina Guala