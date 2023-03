Arrestato dai carabinieri a Crociata un ambulante con sei dosi di cocaina

Venditore porta a porta di magliette e calzini ma anche specializzato in... stupefacenti. I carabinieri di Sarzana lo hanno intercettato e trovato in possesso 6 dosi di cocaina e per lo straniero di 55 anni intercettato nel quartiere di Crociata è scattato l’arresto che ieri il giudice ha convalidato. Nella perquisizione dell’abitazione trovati altri 24 grammi di coca. I carabinieri di Ameglia invece hanno rintracciato uno straniero di 26 anni destinatario di un ordine di custodia cautelare emesso dal giudice dopo le numerose segnalazioni di mancato rispetto di obbligo di dimora.