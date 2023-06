Arcola, Via Monte Pecchiara cambia nome in Via Fratelli Cervi

Il tratto finale di via Monte Pecchiara ad Arcola cambia nome e viene intitolato alla memoria dei Fratelli Cervi. Il problema della toponomastica ad Arcola è noto, in quanto la popolazione e le costruzioni sono cresciute e spesso le strade sono state prolungate o addirittura raddoppiate, senza contare le molte vie denominate genericamente ‘Strada nuova’.

L’amministrazione comunale aveva promesso di occuparsi del problema che causava e causa alcuni disagi anche nella consegna della corrispondenza, data la difficoltà di individuare esattamente l’indirizzo del destinatario. Adesso la più recente modifica riguarda la proposta di cambio del toponimo del tratto finale di via Monte Pecchiara in via Fratelli Cervi, motivata dalla necessità di dare maggiore visibilità a quel tratto di strada e facilitarne l’individuazione, in quanto è a tutti gli effetti un prolungamento della via parallela.

Il Comune, in attesa del parere positivo del prefetto necessario a norma di legge, dovrà provvedere alla variazione anagrafica sui documenti dei residenti nella ’nuova’ strada, come adesempio il documento di circolazione, così come previsto dalla Circolare del Ministero dei trasporti, e all’aggiornamento dei dati nell’Annscu, l’ archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane.

Successivamente i proprietari di terreni e ricoveri di attrezzi che hanno accesso esclusivo sul tratto finale di via Monte Pecchiara, i titolari della struttura commerciale e i cittadini residenti saranno informati tramite una lettera dell’avvenuta modifica.

Nella foto, la sindaca Monica Paganini