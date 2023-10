Arcola soffocata dal traffico pesante: "I Tir sull’Aurelia per risparmiare. Rimodulare il pedaggio sull’A12"

Modificare il pedaggio autostradale (riducendolo) per liberare Arcola dal traffico: la sindaca Monica Paganini ha scritto al Ministero delle Infrastrutture per chiedere soluzione tempestive e la prosecuzione del tavolo tecnico in Prefettura con Salt, Anas e associazioni di categoria: "La soluzione strutturale più efficace – scrive Paganini – coinvolgendo i Comuni di Santo Stefano e Vezzano, è una redistribuzione di tutta la mobilità su diversi tracciati". La lettera al Ministero si propone l’obiettivo di trovare una soluzione immediata alla congestione di traffico dei mezzi pesanti in transito sull’Aurelia, che ha forti ricadute in termini di sicurezza oltre che di invivibilità dell’abitato del Ponte di Arcola e di Ressora. Già tre anni fa era stato chiesto un intervento per il traffico veicolare nel tratto di Aurelia nell’abitato, ora la sindaca torna alla carica puntando nuovamente il dito il grande via vai di mezzi pesanti: "La situazione del traffico è resa insostenibile dal transito dei mezzi di trasporto merci, autotreni in particolare – scrive Paganini – che facendo la spola tra i porti di Spezia e Carrara utilizzano l’Aurelia anzichè il tratto autostradale tra Sarzana e Santo Stefano, risparmiando il pedaggio".

La questione sta tutta nella tariffa del pedaggio che, se riequilibrata, "porterebbe ad una ridistribuzione del traffico". "E’ inoltre impossibile intensificare i controlli da parte della polizia locale e delle altre forze dell’ordine sui veicoli in transito – prosegue Paganin – verifica a garanzia del rispetto delle norme del codice della strada o dei limiti di velocità, per dare una risposta concreta alle preoccupazioni dei cittadini".

Cristina Guala