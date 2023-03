Arcola, marcia solidale I percorsi nei borghi

Arcola per l’Africa, torna la marcia per la solidarietà "Running for Malawi", ì servirà a raccogliere fondi da destinare alla comunità africana di Balaka, legata da un rapporto di fraterna amicizia con il comune di Arcola. L’appuntamento è per domenica 19 con partenza dalle 8.30 alle 9.30 dai giardini del pozzo di via Valentini, dove a partire dalle 11 sono previsti arrivo e cerimonia di premiazione. Due i percorsi: da 6 chilometri e da 14 che attraverseranno i borghi di Monti, Fresonara, Baccano e Arcola centro storico, dove sarà possibile visitare la torre pentagonale a cura della pro loco arcolana, arrivando fino al Forte di Canarbino per i più allenati. Costo della marcia 3,50 euro, i bambini pagano solo se oltre 10 anni, il ricavato verrà consegnato a Padre Mario Pacifici, responsabile della Cooperativa Andiamo che opera nella comunità di Balaka, in occasione dello spettacolo estivo dell’Alleluja Band. L’evento è stato inserito nel calendario del comitato marce La Spezia e Lunigiana, si avvale della collaborazione delle associazioni di volontariato arcolane e dello sponsor di Cirfood e Evolution Sport di Arcola.