Arcola, incontri con l’autore Alla Pellegri il libro di Del Greco

Lunedì alle 17.30 appuntamento con la storia grazie alle iniziative curate dall’assessorato alla cultura di Arcola. L’incontro si terrà nei nuovi locali della biblioteca Pellegri, parco del pozzo di via Valentini, dove Simone Del Greco presenterà il suo romanzo dal titolo "La Carrozza nera", Gd Edizioni. Un monaco, una banda di furfanti e una formula alchemica che cambierà le sorti dell’umanità, è la trama del romanzo ambientato nella Lunigiana medievale di inizio XIV secolo, in cui personaggi oscuri si aggirano in un mondo dove anche uno sguardo sbagliato potrebbe scatenare risse e accoltellamenti. Una vicenda a metà tra il romanzo storico e il giallo nella quale insoliti protagonisti si barcamenano tra sotterfugi e missioni segrete, arricchita da disegni e spiegazioni di oggetti tipici del medioevo, divenendo in qualche modo anche un testo educativo. Del Greco è manager culturale ed esperto di cultura medievale, regista dei Giochi romani di Nimes, del Carnival profano di Avenza, di Filetto Rinascimentale e di numerose rievocazioni storiche